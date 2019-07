Oktay, "Hiçbir şey değişmedi bugün de bu saatte de bu dakikada da yine Cumhurbaşkanımızın, liderimizin yanındayız, arkasındayız, birlikteyiz. 'Meydanlara in.' dediğinde meydanlara çıkarız, 'ölüme' dediğinde de ölüme gideriz. Hiç kimse milletinin liderine olan samimiyetini, sadakatini, birlik ve beraberlik duygusunu da test etmeye çalışmasın." dedi.

Diriliş destanını yine hep birlikte yazacağız, yazmaya da başladık. Bizim unutturmayacağımız sadece o gece ya da o geceden bu yana yaşadıklarımız değil aslında her türlü haksızlıklar, her türlü adaletsizlikler, her türlü hainlikler karşısında dimdik duruşumuz, birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamızdır. İnancımızdır, liderimize olan inancımızdır. Milletimize olan inancımızdır, kendimize ve vatana olan inancımızdır."

Oktay, "Ekonomiyle başaramayanlar, başka oyunların peşindeler. Başka şeyle parçalamanın peşindeler. Onu da başaramayacaklar, hiçbir şeyi başaramayacaklar. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı net tutalım, birlik olalım, beraber olalım." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra zayıfladığını düşünenlerin olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle konuştu:

"Zayıfladığımızı düşündükleri anda Fırat Kalkanı ile biz sadece FETÖ'cü hainlerin öz kardeşleri olan PKK'lılara, DEAŞ'lılara hiç fark etmiyor aslında. Hangisine bakarsanız bakın ipinin aynı yerden tutulduğunu görüyorsunuz. Onun için hatırlayın Cumhurbaşkanımız 'topunuz birlikte gelin.' demişti. Biz de topuyla mücadele ettik, bugün de ediyoruz, gelecek de edeceğiz."