EKOTÜRK Stüdyo VOA 1 Ekim

Amerika’da geçici bütçe onaylandı hükümet kapanmadı. Ancak Biden’ın bütçe planı konusunda hala ikna edilmesi gereken demokrat partili isimler var. Joe Biden Demokrat Parti’deki bazı isimleri ikna etmek için Temsilciler Meclisi’ni ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu New York’taki Kıbrıs görüşmelerini VOA Türkçe’ye değerlendirdi. ABD’de tüketici harcamaları yükselişte. Küresel ekonomilerde artan enflasyon endişesi sürüyor. Çin gayrimenkul devi...
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