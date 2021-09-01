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EKOTÜRK Stüdyo VOA 1 Eylül

01.09.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pentagon Afganistan’dan Amerikan vatandaşlarının tahliyesine devam edileceğini bildirdi. Amerikalılar’ın yarısından çoğu Afganistan politikasını desteklese de üçte ikisinden fazlası savaşın amacına ulaşmadığını savunuyor. Çünkü 11 Eylül sonrası savaşların ABD’ye maliyetinin 6 trilyon doları bulduğu tahmin ediliyor. FBI raporlarına göre ABD’de nefret suçları da son 12 yılın zirvesine ulaştı. Birleşmiş Milletler, son 50 yılda doğal felaketlerin 5 kat arttığı uyarısında bulunuyor. ABD’de konut...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 1 Eylül


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