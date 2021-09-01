EKOTÜRK Stüdyo VOA 1 Eylül

Pentagon Afganistan’dan Amerikan vatandaşlarının tahliyesine devam edileceğini bildirdi. Amerikalılar’ın yarısından çoğu Afganistan politikasını desteklese de üçte ikisinden fazlası savaşın amacına ulaşmadığını savunuyor. Çünkü 11 Eylül sonrası savaşların ABD’ye maliyetinin 6 trilyon doları bulduğu tahmin ediliyor. FBI raporlarına göre ABD’de nefret suçları da son 12 yılın zirvesine ulaştı. Birleşmiş Milletler, son 50 yılda doğal felaketlerin 5 kat arttığı uyarısında bulunuyor. ABD’de konut...
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