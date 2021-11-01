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EKOTÜRK Stüdyo VOA 1 Kasım

01.11.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Başkanı Biden BM İklim Konferansı için İskoçya’da. Türkiye güvenlik gerekçesiyle zirveye katılmadı. Biden’ın G-20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin gündeminde yer alan konulara ilişkin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Savunma Bakanlığı’ndan hangi açıklamalar geldi? Dünya genelinde can kayıpları 5 milyona ulaşırken, ABD bu hafta 5-11 yaş grubunu aşılamaya hazırlanıyor. Teksas’taki tartışmalı kürtaj yasası ABD Anayasa Mahkemesi gündeminde. AB’nin...


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