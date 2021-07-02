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EKOTÜRK Stüdyo VOA 1 Temmuz

02.07.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden, Miami yakınlarında çöken 12 katlı apartman binasının enkazında incelemeler yürüttü, yakınlarını kaybedenler ve kurtarma görevlileriyle görüştü. Eski Başkan Donald Trump’a ait şirket ve şirketin mali yöneticisi cezai soruşturmayla karşı karşıya. ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 İnsan Ticareti Raporu’nu açıkladı. Türkiye raporda “çocuk asker kullanımına karışan ülkeler” listesine alındı. ABD ve Kanada’da aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları artıyor. Delta...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 1 Temmuz


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