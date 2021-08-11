EKOTÜRK Stüdyo VOA 10 Ağustos

ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Taleban’a “görüşmelere dönün” çağrısı yaptı. Aralarında Almanya’nın da bulunduğu 6 AB ülkesi ülkelerinden Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesine destek verdi. ABD Senatosu ezici çoğunlukla Biden Yönetimi’nin 550 milyar dolarlık altyapı paketine destek verdi. Ancak Biden’ın seçim vaatlerini yerine getirmesi, seçmenlerin salgına bağlı enflasyon ve işsizlik endişelerini gidermeye yetmiyor. Öte yandan Corona pandemisi yeniden ABD’de, özellikle...
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