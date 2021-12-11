EKOTÜRK Stüdyo VOA 10 Aralık

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in görevi, yemin etmesinin ardından bugün resmileşiyor. Başkan Biden Demokrasi Zirvesi’nin kapanışında ne mesajlar verdi? Biden ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’yle de görüştü. Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen iki gazeteci ödüllerini bugün Oslo’da düzenlenen törenle aldı. ABD’de Kasım ayı enflasyonu son 39 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Omicron varyantının daha fazla eyalette görülmesiyle birlikte ABD’de hastaneye yatışlar yüzde 40 arttı....
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