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  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 10 Aralık

EKOTÜRK Stüdyo VOA 10 Aralık

11.12.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in görevi, yemin etmesinin ardından bugün resmileşiyor. Başkan Biden Demokrasi Zirvesi’nin kapanışında ne mesajlar verdi? Biden ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’yle de görüştü. Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen iki gazeteci ödüllerini bugün Oslo’da düzenlenen törenle aldı. ABD’de Kasım ayı enflasyonu son 39 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Omicron varyantının daha fazla eyalette görülmesiyle birlikte ABD’de hastaneye yatışlar yüzde 40 arttı....


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