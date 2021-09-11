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EKOTÜRK Stüdyo VOA 10 Eylül

11.09.2021 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan’da Taleban’ın geri dönüşünün, dünyanın diğer bölgelerinde de cihatçıları cesaretlendireceği uyarısı yaptı. Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, “Taleban’la kademeli angajman mesajı” verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda 11 Eylül anma töreni düzenlendi. 11 Eylül’den bu yana geçen 20 yılda neler değişti? 20 yıllık sürecin canlı tanığı VOA Türkçe muhabiri Can Kamiloğlu anlattı. Biden’ın sert aşı mesajları muhalefetteki...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 10 Eylül


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