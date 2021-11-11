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  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 10 Kasım

EKOTÜRK Stüdyo VOA 10 Kasım

11.11.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’i Washington’da, Beyaz Saray’da ağırladı. Gündem ABD ve AB arasındaki bağların güçlendirilmesi. Biden görüşmeden sonra altyapı planını halka anlatmak üzere Washington’dan ayrıldı. ABD’de enflasyon 30 yılın zirvesine ulaştı, tüketici fiyatları artışı yüzde 6,2’yi buldu. ABD’de federal yargıç, eski Başkan Donald Trump’ın 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komisyonu’nun ilgili belgelere erişiminin engellenmesi...


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