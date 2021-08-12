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EKOTÜRK Stüdyo VOA 11 Ağustos

12.08.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Afganistan’dan çekilme sürecine devam ederken, Taleban önemli il merkezlerini ele geçirmeye başladı. Washington bu gelişmeleri yakından izliyor. Ancak Başkan Joe Biden çekilme kararından pişman olmadığını açıkladı. Biden bugün aynı zamanda iş dünyası liderleriyle bir araya gelerek halkı aşıya teşvik etme konusunu görüştü. Altyapı paketini geçiren Senato’daki Demokratlar bu kez 3,5 trilyon dolarlık sosyal altyapı tasarısını da geçirmeye çalışıyor. Beyaz Saray OPEC’e petrol üretimini...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 11 Ağustos


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