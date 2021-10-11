EKOTÜRK Stüdyo VOA 11 Ekim

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Amerikalı yetkililer ile bilinen ilk görüşmeyi yapan Taleban yönetiminden görüşmeden olumlu sonuç umulduğu açıklaması geldi. Amerika donanmasında görevli bir mühendis ve eşi nükleer sırları satmakla suçlandı. Corona virüsüne karşı geliştirilen ilk antiviral ilaç için FDA’e acil kullanım onayı başvurusu yapıldı. Amerika’da bir araştırmada çocukların da en az yetişkinler kadar hastalığa yakalanma riski olduğu belirtildi. Nobel Ekonomi ödülünün bu...
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