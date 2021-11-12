EKOTÜRK Stüdyo VOA 11 Kasım

ABD’de bugün Muharipler Günü. Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin yıldönümüne denk gelen bu özel gün ve resmi tatil, Amerika’nın tüm savaşlarına katılan muharip askerlerine adandı. Başkan Biden Muharipler Günü törenlerine Washington’da katılırken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, Paris’te aynı yıldönümü için düzenlenen Anma Günü törenlerine katıldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tatil sezonu ve seyahatlerin yoğunlaşacağı önümüzdeki haftalar için terör tehdidi uyarısı yayınladı. Bakanlığa...
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