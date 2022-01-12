EKOTÜRK Stüdyo VOA 11 Ocak

Alman siyaseti “aşı olmayan göçmenler” iddialarını tartışıyor. ABD siyasetindeyse gündem seçmen hakları ve Başkan Biden, yardımcısı Harris’le birlikte bir konuşma yapmak üzere, seçmen haklarını kısıtlayan tartışmalı yasalardan birinin yürürlüğe girdiği Georgia eyaletine gitti. ABD Afganistan’a 300 milyon doların üzerinde insani yardım sözü verdi. Enflasyon Amerikalıları da vuruyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell konuyu Senato Bankacılık Komisyonu’nda ele aldı. Almanya AB dışı ülkelerden kalifiye eleman arayışı içinde. Tüm ayrıntılara Stüdyo VOA yayınında ulaşabilirsiniz.

ABD’de günlük Corona vaka rekoru 1 milyon 350 bine ulaştı. Hastaneye yatışlarda da önemli oranda artış var. Pfizer yeni Omicron aşısının Mart’ta hazır olacağı müjdesi verdi. BioNTech kurucularından Uğur Şahin de virüs varyantlarının erken tespiti konusunda yeni ilerlemeler kaydedildiğine dikkati çekti. Alman siyaseti “aşı olmayan göçmenler” iddialarını tartışıyor. ABD siyasetindeyse gündem seçmen hakları ve Başkan Biden, yardımcısı Harris’le birlikte bir konuşma yapmak üzere, seçmen haklarını kısıtlayan tartışmalı yasalardan birinin yürürlüğe girdiği Georgia eyaletine gitti. ABD Afganistan’a 300 milyon doların üzerinde insani yardım sözü verdi. Enflasyon Amerikalıları da vuruyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell konuyu Senato Bankacılık Komisyonu’nda ele aldı. Almanya AB dışı ülkelerden kalifiye eleman arayışı içinde. Tüm ayrıntılara Stüdyo VOA yayınında ulaşabilirsiniz.

