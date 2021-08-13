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EKOTÜRK Stüdyo VOA 12 Ağustos

13.08.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’daki vatandaşlarına “acilen” ülkeyi terk etme çağrısı yapan ABD, tahliye güvenliğini sağlamak amacıyla Kabil havaalanına asker gönderiyor. Öte yandan Taleban da ülke içinde ilerleyişini sürdürüyor. ABD Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi. Üçüncü (takviye) Corona aşısı dozu kararı alınması yakın. Moderna aşısının Delta varyantına yakalanma olasılığının diğer aşılardan daha düşük olduğu bildirildi. ABD’de geçen yıl yapılan nüfus sayımı sonuçları gecikmeli...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 12 Ağustos


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