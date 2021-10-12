EKOTÜRK Stüdyo VOA 12 Ekim

G20 olağanüstü liderler zirvesi, Afganistan gündemiyle toplandı... Amerika ve Türkiye’nin de katıldığı zirveden hangi kararlar çıktı. Amerika Başkanı Joe Bıden’a kamuoyu desteği düşüyor. IMF Dünya Bankası Bahar Toplantıları iki yıl sonra ilk kez yüz yüze yapılıyor. Dünya Bankası uluslararası borç istatistikleri, IMF ise küresel toparlanmaya ilişkin raporlar yayınladı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA Moderna’nın takviye doz için gerekli kriterleri karşılamadığını açıkladı. Ayrıntılar bugünkü...
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