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  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 12 Kasım

EKOTÜRK Stüdyo VOA 12 Kasım

12.11.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar, Afganistan’da ABD’nin diplomatik çıkarlarını temsil edecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konuyla ilgili anlaşmanın Katar’la imzalandığını açıkladı. Katar bundan böyle Kabil’deki büyükelçiliğinde ABD’yi temsil etmek için bir birim bulunduracak. Uğur Şahin ve Özlem Türeci Washington’da. Corona aşısını ilk bulan çift Washington’da uluslararası bir toplantıya katıldı ve Atlantik Konseyi’nden ödül aldı. Uğur Şahin ayrıca aralarında VOA Türkçe muhabirlerinin de bulunduğu...


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