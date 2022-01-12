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EKOTÜRK Stüdyo VOA 12 Ocak

12.01.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brüksel’de Rusya ve NATO yetkilileri Ukrayna’nın geleceği konusunda anlaşmazlığa düşerken ABD Senatosu’nda Demokrat Partililer, Rusya’yı hedef alan yeni bir yaptırım tasarısı hazırladı. NATO yetkililerindense görüşmeler konusunda olumlu açıklamalar gelmedi. ABD’de uzmanlar Omicron varyantıyla hızla yayılan Corona vakalarının zirveye ulaşmış olabileceğini bildiriyor ve bundan sonra vakaların hızla düşebileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu konudaki en yetkili isimlerden Anthony Fauci de, bir...


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