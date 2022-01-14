EKOTÜRK Stüdyo VOA 12 Ocak

Başkan Biden artan Corona vakaları yüzünden halka dağıtılacak ücretsiz maskerlerin sayısının arttırılacağını açıkladı. Bin kadar askeri sağlık uzmanı da eyaletlerde görevlendirilecek. Biden ayrıca bugün seçmen haklarının korunmasını sağlayacak federal yasaya destek konusunda Senato’da Demokrat üyelerle bir araya geldi. Ukrayna krizine çözüm bulunamazken, ABD Dışişleri Bakanı, Moskova’nın aksi yöndeki taleplerine rağmen NATO’nun kapısının yeni üyelere açık olacağını vurguladı. Ayrıca ABD...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum