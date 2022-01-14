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EKOTÜRK Stüdyo VOA 12 Ocak

14.01.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Biden artan Corona vakaları yüzünden halka dağıtılacak ücretsiz maskerlerin sayısının arttırılacağını açıkladı. Bin kadar askeri sağlık uzmanı da eyaletlerde görevlendirilecek. Biden ayrıca bugün seçmen haklarının korunmasını sağlayacak federal yasaya destek konusunda Senato’da Demokrat üyelerle bir araya geldi. Ukrayna krizine çözüm bulunamazken, ABD Dışişleri Bakanı, Moskova’nın aksi yöndeki taleplerine rağmen NATO’nun kapısının yeni üyelere açık olacağını vurguladı. Ayrıca ABD...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 12 Ocak


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