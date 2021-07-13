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EKOTÜRK Stüdyo VOA 12 Temmuz

13.07.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden bugün Adalet Bakanı ve bazı yetkililerle silahlı şiddetin azaltılması için atılacak adımları görüştü. Kongre üyeleri 4 Temmuz tatili sonrası başkente döndü, mesaiye başladı. ABD’nin batısında aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor, orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Öte yandan son bir hafta içinde ABD’de görülen yeni Corona virüsü vakaları yüzde 47 arttı, 3.doz tartışmaları sürüyor. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Corona virüsünün kalıcı olduğunu ve giderek daha dirençli...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 12 Temmuz


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