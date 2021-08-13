EKOTÜRK Stüdyo VOA 13 Ağustos

Taleban’ın Afganistan içinde ele geçirdiği kentlerin sayısı artıyor. Örgüt son olarak ülkenin ikinci büyük kenti Kandahar’ı ele geçirdi. Aralarında ABD’nin de bulunduğu batılı ülkeler diplomatik misyonlarını tahliye ediyor. ABD Kabil havaalanının güvenliği için 3 bin asker gönderiyor. Konu Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında da ele alınacak. Afganistan’daki durum AB içinde yeni göç kaygılarını arttırmış durumda. ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA,...
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