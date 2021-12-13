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EKOTÜRK Stüdyo VOA 13 Aralık

13.12.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD eyaletinde başta Kentucky olmak üzere altı eyaleti etkisi altına alan kasırga ve hortumlar bölgede büyük tahribata yol açtı, ölü sayısının 100’ü aşmasından kaygı duyuluyor. Kentucky’yi federal afet bölgesi ilan eden Başkan Joe Biden, Çarşamba günü bölgeyi ziyaret edecek. Öte yandan Biden’ın ekonomi politikalarına destek azalıyor, kamuoyu yoklamalarında kendisine destek oranı düşüyor. İlk Corona aşısının yapılmasının üzerinden bir yıl geçmesine ve ABD’de aşıya erişimin kolaylaşmasına...


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