EKOTÜRK Stüdyo VOA 13 Aralık

ABD eyaletinde başta Kentucky olmak üzere altı eyaleti etkisi altına alan kasırga ve hortumlar bölgede büyük tahribata yol açtı, ölü sayısının 100’ü aşmasından kaygı duyuluyor. Kentucky’yi federal afet bölgesi ilan eden Başkan Joe Biden, Çarşamba günü bölgeyi ziyaret edecek. Öte yandan Biden’ın ekonomi politikalarına destek azalıyor, kamuoyu yoklamalarında kendisine destek oranı düşüyor. İlk Corona aşısının yapılmasının üzerinden bir yıl geçmesine ve ABD’de aşıya erişimin kolaylaşmasına...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum