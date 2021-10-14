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EKOTÜRK Stüdyo VOA 13 Ekim

14.10.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ından Türkiye’ye karşı sınır ötesi saldırıyı kınadı. Dışişleri Sözcüsü “Tüm tarafların ateşkes bölgelerini muhafaza etmesi kritik önem taşıyor” dedi. ABD Başkanı Joe Biden pandemiyle başlayan tedarik sorununa çözüm bulmak için sektör temsilcilerini Beyaz Saray’daki tedarik zinciri zirvesinde ağırladı. IMF Dünya Bankası toplantıları Washington’da devam ediyor. Türkiye’yi Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan temsil ediyor. Amerika’da enflasyon Eylül ayında da...


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