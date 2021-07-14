EKOTÜRK Stüdyo VOA 13 Temmuz

Taleban Türkiye’nin Afganistan’daki yeni misyonuna ikinci kez muhalefet ederken, Türkiye ve ABD arasında Kabil havaalanının güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda görüşmeler devam ediyor. İç siyaset gündemine odaklanan Başkan Joe Biden Philadelphia’da yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi eyaletlerde oy hakkını kısıtlamak amacıyla kabul edilen yasaları eleştirdi. ABD’nin batı eyaletlerinde aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarının önüne geçilemiyor. Öte yandan aşı cephesinde...
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