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  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 14 Aralık

EKOTÜRK Stüdyo VOA 14 Aralık

14.12.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantının aşılara dirençli, ancak tehlikeli olmadığı bildiriliyor. Pfizer/BioNTech aşısının iki dozu Omicron’a karşı yüzde 33 koruma sağlasa da, hastaneye sevkleri yüzde 70 oranında önlediği bildiriliyor. Ayrıca Pfizer’ın ürettiği Covid-19 ilacının yüksek risk gruplarında ölümü yüzde 89 azalttığı açıklandı. ABD’de enflasyon artmaya devam ederken, Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı üretici fiyatlarında 2010’dan bu yana en yüksek artış görüldü. Gözler ABD Merkez Bankası’nın yarın...


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