HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 14 Ekim

EKOTÜRK Stüdyo VOA 14 Ekim

15.10.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Başkanı Joe Biden ülkenin salgınla mücadelede doğru yolda ilerlediğini söyledi. Moderna aşısına da takviyo doz için FDA onay verdi. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken Washington’da Yunanistan ve Suudi Arabisatn dışişleri bakanlarını ağırladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de yeni operasyon düzenlemesi sinyali vermesine ne yanıt verdi. Amerika ekonomisinde rekor düzeyde seyreden iki önemli veri açıklandı. IMF Dünya Bankası...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Celaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulunduCelaleddin Harzemşah'ın mezarının yeri bulundu
PARTNERHem aşısız hem maskesiz alışverişte!Hem aşısız hem maskesiz alışverişte!
EGM duyurdu! Binlerce sürücü ve yolcuya ceza yağdıEGM duyurdu! Binlerce sürücü ve yolcuya ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Meteoroloji uyardı! İki ilde çok kuvvetli ve şiddetli yağış

Meteoroloji uyardı! İki ilde çok kuvvetli ve şiddetli yağış

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var

Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.