EKOTÜRK Stüdyo VOA 14 Ekim

Amerika Başkanı Joe Biden ülkenin salgınla mücadelede doğru yolda ilerlediğini söyledi. Moderna aşısına da takviyo doz için FDA onay verdi. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken Washington’da Yunanistan ve Suudi Arabisatn dışişleri bakanlarını ağırladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de yeni operasyon düzenlemesi sinyali vermesine ne yanıt verdi. Amerika ekonomisinde rekor düzeyde seyreden iki önemli veri açıklandı. IMF Dünya Bankası...
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