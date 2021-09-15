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EKOTÜRK Stüdyo VOA 14 Eylül

15.09.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Temsilciler Meclisi üyelerinin ardından bugün de Senato üyelerinin, yönetimin Afganistan’dan çekilme süreciyle sorularını yanıtlıyor. Başkan Biden, altyapı paketine destek için Colorado’da. California eyaletinde bugün yapılan referandum, Vali Gavin Newsom’un görevde kalıp kalmayacağını belirleyecek. Nicholas kasırgası Teksas ve Louisiana kıyılarını vuruyor. ABD’de enflasyon yüzde 5’in üzerinde seyrediyor. ABD’de aşı çalışmaları ne durumda? Yakında...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 14 Eylül


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