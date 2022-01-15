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EKOTÜRK Stüdyo VOA 14 Ocak

15.01.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Biden göreve geldiğinden bu yana en büyük altyapı adımını attı. Tarihi altyapı adımı çerçevesinde 15 bin köprünün onarılması hedefleniyor. ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu’na ilk kez siyah bir kadın aday gösterildi. Son 39 yılın en yüksek enflasyon oranına Aralık ayında beklentilerin altında kalan perakende satışları da eklendi. Batı ile Rusya arasında bir haftadır süren diplomatik müzakerelerin ilk turu sona erdi, Avrupa, Ukrayna krizi konusunda Rusya’ya karşı birlik içinde olduğu...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 14 Ocak


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