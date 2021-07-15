HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 14 Temmuz

EKOTÜRK Stüdyo VOA 14 Temmuz

15.07.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, eski senatör Jeff Flake’i ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterdi. Biden önce Kongre’de Demokrat senatörlerle biraraya geldi, ardından Beyaz Saray’da iki partiden vali ve belediye başkanlarıyla altyapı planını görüştü. Yabancı askerlerin Afganistan’dan çekilme süreci devam ediyor. Amerika’da Corona virüsü vakaları son üç haftada iki kat arttı. Washington Üniversitesi Jackson Uluslararası Araştırmalar Okulu Direktörü Profesör Reşat Kasaba Türk- Amerikan...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 14 Temmuz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Saniyelerle kurtuldularYer: İstanbul! Saniyelerle kurtuldular
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Yol kenarında bekleyen yayaya çarpıp kaçtıYol kenarında bekleyen yayaya çarpıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks evi! İçinde yok yok...

Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks evi! İçinde yok yok...

Ünlü ismin korkunç ölümü! Uçurumdan düştü

Ünlü ismin korkunç ölümü! Uçurumdan düştü

Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin

Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin

Son Dakika! Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis

Son Dakika! Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis

Pişirme, fırınlama derdi yok! Bu tarifi çok seveceksiniz

Pişirme, fırınlama derdi yok! Bu tarifi çok seveceksiniz

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.