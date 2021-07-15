EKOTÜRK Stüdyo VOA 14 Temmuz

ABD Başkanı Joe Biden, eski senatör Jeff Flake’i ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterdi. Biden önce Kongre’de Demokrat senatörlerle biraraya geldi, ardından Beyaz Saray’da iki partiden vali ve belediye başkanlarıyla altyapı planını görüştü. Yabancı askerlerin Afganistan’dan çekilme süreci devam ediyor. Amerika’da Corona virüsü vakaları son üç haftada iki kat arttı. Washington Üniversitesi Jackson Uluslararası Araştırmalar Okulu Direktörü Profesör Reşat Kasaba Türk- Amerikan...
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