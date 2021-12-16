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EKOTÜRK Stüdyo VOA 15 Aralık

16.12.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden kasırga ve hortumların vurduğu Kentucky eyaletini ziyaret ediyor. ABD Temsilciler Meclisi islamofobiyle mücadelede özel temsilci atanmasını onayladı. Beyaz Saray tasarıya destek veriyor. ABD’de Corona’dan ölenlerin sayısı 800 bin eşiğini geçti. Aşıların yaptırılması üzerinden bir yıl geçmesine rağmen son bir yılda ABD’de 450 bin kişi hayatını kaybetti. Almanya’da da aşı karşıtlığı büyüyor. Dünyanın gözü kulağı ABD Merkez Bankası’ndan gelecek açıklamalarda. Ayrıntılar Stüdyo...


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