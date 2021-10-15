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EKOTÜRK Stüdyo VOA 15 Ekim

15.10.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika tam doz aşılarını olmuş yabancı ziyaretçilere kapılarını açıyor. FDA danışma kurulu, Moderna’nın ardından Johnson and Johnson aşısının da takviye doz yapılmasını tavsiye etti. Amerika’nın Teksas eyaletindeki kürtaj yasağı tartışması sürerken, federal temyiz mahkemesi yasak lehinde karar verdi. ABD eski başkanı Bill Clinton enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altında. Beyaz Saray’dan iklim değişikliğinin ekonomiye etkilerini derleyen bir rapor yayınladı. İngiltere’de son bir ay...


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