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EKOTÜRK Stüdyo VOA 15 Eylül

15.09.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yarın ABD Dışişleri Bakanlığı’nda temaslarda bulunmak üzere Washington’a geliyor. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları öncesi bugün New York’a gelmek üzere yola çıktı. ABD’de salgınla mücadelede aşılama istenen düzeye ulaşmadı, ülkede her 500 kişiden biri Corona virüsüne yenildi. 80 milyon kişiyse hala aşısız. Elon Musk’ın uzay turistleri Dünya...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 15 Eylül


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