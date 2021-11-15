HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKOTÜRK Stüdyo VOA 15 Kasım

EKOTÜRK Stüdyo VOA 15 Kasım

15.11.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, Kongre’den geçen 1,2 trilyon dolarlık altyapı tasarısını imzaladı. Yasa yürürlüğe girdikten sonra Biden yönetiminin yeni adımları neler olacak? Biden ayrıca bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le doğrudan görüşmeye hazırlanıyor. Şirketi BioNTech ve eşi Özlem Türeci’yle birlikte ilk Corona aşısını geliştiren Uğur Şahin VOA Türkçe’ye konuştu, kanser aşısı çalışmalarını anlattı. Şahin, Delta varyantına karşı sürü bağışıklığının geliştirilmesi için dünya nüfusunun yüzde 85’inin...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Türk donanmasının en yeni gemisi! Geri sayım başladıTürk donanmasının en yeni gemisi! Geri sayım başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Türkiye'yi terk edin çağrısı yapıldı mı? İsrail'den açıklama

Türkiye'yi terk edin çağrısı yapıldı mı? İsrail'den açıklama

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

15 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

15 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.