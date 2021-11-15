EKOTÜRK Stüdyo VOA 15 Kasım

Başkan Joe Biden, Kongre’den geçen 1,2 trilyon dolarlık altyapı tasarısını imzaladı. Yasa yürürlüğe girdikten sonra Biden yönetiminin yeni adımları neler olacak? Biden ayrıca bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le doğrudan görüşmeye hazırlanıyor. Şirketi BioNTech ve eşi Özlem Türeci’yle birlikte ilk Corona aşısını geliştiren Uğur Şahin VOA Türkçe’ye konuştu, kanser aşısı çalışmalarını anlattı. Şahin, Delta varyantına karşı sürü bağışıklığının geliştirilmesi için dünya nüfusunun yüzde 85’inin...
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