EKOTÜRK Stüdyo VOA 15 Temmuz

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Washington’da temaslarda bulundu. Senato komisyonunda konuşan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Amerikan ekonomisine güçlü destek verdi. Washington Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurlara karşı uyguladığı baskılar nedeniyle bu bölgeden gelecek her türlü ürün ithalatına kapılarını kapıyor. Delta varyantı ABD’de vakaların yeniden yükselmesine yol açtı. Fransa’da da Delta varyantına karşı uygulanan tedbirler...
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