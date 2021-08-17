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EKOTÜRK Stüdyo VOA 16 Ağustos

17.08.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, Taleban'ın kontrolu ele geçirmesinden bir gün sonra ABD'nin Afganistan'dan tahliyesi konusunda bugün Beyaz Saray’dan ulusa hitap etti. Biden’ın hangi mesajları verdi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Estonya ve Norveç’in talebiyle Afganistan’daki son durumunu görüşmek bugün acil toplandı. Güvenlik Konseyi, Afganistan acil oturumu sonrası çatışmaların derhal durmasını, müzakere masasına dönülerek taraflar arasında ortak bir yeni hükümet kurulması, insan...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 16 Ağustos


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