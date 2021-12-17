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EKOTÜRK Stüdyo VOA 16 Aralık

17.12.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası’nın faizleri aynı tutma kararı nasıl yankı buldu? İşsizlik maaşına başvurular yeniden artarken, yüksek enflasyon yüzünden tüketim ve perakende satışlar azaldı. Omicron varyantıyla ilgili son araştırmalar, varyantın solunum yollarında daha hızlı yayıldığını ancak akciğerde hızlı çoğalmadığını ortaya koydu. Vaka sayıları iki haftada yüzde 40 artarken ABD’yi 5’inci dalga korkusu sardı. New Yorklular, belediye başkanının son aşı kararına ne diyor? Avrupa Birliği liderler...


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