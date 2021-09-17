EKOTÜRK Stüdyo VOA 16 Eylül

ABD Maliye Bakanlığı üçü Türk vatandaşı, beş kişiye El Kaide yaptırımı kararı aldı. Trilyonlarca dolarlık harcama paketine destek arayan Başkan Joe Biden ABD ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu söyledi. ABD'de işsizlik yardımı başvuruları yeniden artışta. ABD ve İngiltere artan Çin tehdidi karşısında Avustralya'ya nükleer denizaltı satmayı planlıyor. California, en fazla Afgan mülteci kabul eden eyalet oldu. Amerikan Senatosu'nda konuşan olimpik jimnastikçiler, FBI'ı...
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