EKOTÜRK Stüdyo VOA 16 Kasım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Ankara’nın F-16 savaş uçağı talebiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini açıklamasından sonra bir bakanlık heyeti Washington’da temaslarda bulundu. Başkan Joe Biden’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le yaptığı üç saatlik videokonferans görüşmesinin ardından beklentiler ne yönde? Başkan Biden 1,2 trilyon dolarlık altyapı tasarısını imzaladıktan sonra yine paketin içeriklerini anlatmak amacıyla eyalet ziyaretlerine devam ediyor. Alışveriş sezonunun...
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