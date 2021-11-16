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EKOTÜRK Stüdyo VOA 16 Kasım

16.11.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Ankara’nın F-16 savaş uçağı talebiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini açıklamasından sonra bir bakanlık heyeti Washington’da temaslarda bulundu. Başkan Joe Biden’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le yaptığı üç saatlik videokonferans görüşmesinin ardından beklentiler ne yönde? Başkan Biden 1,2 trilyon dolarlık altyapı tasarısını imzaladıktan sonra yine paketin içeriklerini anlatmak amacıyla eyalet ziyaretlerine devam ediyor. Alışveriş sezonunun...


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