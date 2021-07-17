EKOTÜRK Stüdyo VOA 16 Temmuz

Almanya Başbakanı Angela Merkel Washington ziyaretini tamamladı, ancak Merkel’in Amerika ziyareti, Almanya’da yüzün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine denk geldi. Küba’daki protesto eylemleri devam edecek mi? ABD’de tüketici fiyatlarındaki artış halka nasıl yansıyor? Amerikan piyasaları bu durumdan nasıl etkileniyor? Faizlerde yaşanan düşüş ne anlama geliyor? ABD Merkez Bankası enflasyonu dizginleme konusunda siyasi baskılara maruz kalacak mı? ABD ekonomisinde yaşananlar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum