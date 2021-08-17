EKOTÜRK Stüdyo VOA 17 Ağustos

Başkan Joe Biden Afganistan kararının arkasında dururken, birçok ülke arasında Afganistan konusunda görüşme trafiği sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in görüştüğü yetkililer arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da var. ABD Savunma Bakanlığı da Afganistan’dan tahliyelerin süreceğini açıkladı. Başkan Biden Afganistan’a ekonomik yardımın süreceğini söylese de, Taleban’la görüşüp görüşmeyeceği henüz bilinmiyor. Avrupa Birliği dışişleri bakanları da Afganistan konulu olağanüstü...
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