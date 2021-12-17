EKOTÜRK Stüdyo VOA 17 Aralık

ABD tatil dönemine Omicron gölgesinde giriyor. Başkan Biden, "aşılanmamışlar için ağır hastalık ve ölüm kışı" uyarısı yaptı. CDC Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısı yerine en az ikişer dozluk Pfizer ya da Moderna yaptırılmasını önerdi. ABD'de hastaneye yatışlarda da yüzde 20 artış. ABD Dışişleri Bakanlığı raporu Türkiye'yi uluslarararası terör örgütleriyle mücadelesinden dolayı övüyor ancak yabancı teröristler için kaynak ve transit ülke olarak tanımlıyor....
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum