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EKOTÜRK Stüdyo VOA 17 Aralık

17.12.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD tatil dönemine Omicron gölgesinde giriyor. Başkan Biden, "aşılanmamışlar için ağır hastalık ve ölüm kışı" uyarısı yaptı. CDC Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısı yerine en az ikişer dozluk Pfizer ya da Moderna yaptırılmasını önerdi. ABD'de hastaneye yatışlarda da yüzde 20 artış. ABD Dışişleri Bakanlığı raporu Türkiye'yi uluslarararası terör örgütleriyle mücadelesinden dolayı övüyor ancak yabancı teröristler için kaynak ve transit ülke olarak tanımlıyor....


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