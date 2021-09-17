EKOTÜRK Stüdyo VOA 17 Eylül

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Washington’da, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey temaslarda bulunuyor. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York’a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu toplantılarına katılmak için Pazar günü New York’a varması bekleniyor. Üçüncü doz gerekli mi? ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) danışma kurulu, Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun güvenli ve etkili olduğuna ilişkin yeterli kanıt bulunup...
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