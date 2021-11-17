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EKOTÜRK Stüdyo VOA 17 Kasım

17.11.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden Michigan’da elektrikli araçların üretildiği bir tesisi ziyaret ediyor. Biden altyapı paketinde elektr;kli araçlar ve ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verecek. Washington’ı ziyaret eden Milli Savunma Bakanlığı heyetinin temaslarının ayrıntıları netleşti. Pentagon, Türkiye’nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarına vurgu yaptı. ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi Marc Grossman VOA Türkçe’ye hangi mesajları verdi? AB Dışişleri ve Savunma Bakanlarına sunulan AB Savunma Stratejisi...


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