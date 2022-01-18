EKOTÜRK Stüdyo VOA 17 Ocak

ABD’de kar fırtınası ülkenin güneydoğusunda birçok bölgede yüzbinlerce kişiyi elektriksiz bıraktı, binlerce uçuş da iptal oldu. Uzmanlar Corona salgınının etkisinin azaldığına dikkati çekse de, önümüzdeki birkaç ayın hala sıkıntılı geçeceğine işaret ediyor. ABD’de bugün resmi tatil, Martin Luther King günü. Rusya’yla Ukrayna krizinin tırmandığı bugünlerde ABD Senatosu’ndan bir grup Ukrayna’ya gitti. Aşı bilgilerini paylaşmadığı için Avustralya’dan sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak...
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