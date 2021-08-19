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EKOTÜRK Stüdyo VOA 18 Ağustos

19.08.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Afganistan’dan çekilme sonrası Kabil’den tahliyeleri hızlandırdı. Kabil’deki Amerikan Büyükelçiliği, havaalanına gidenlere “güvenli yol” garantisi vermedi ancak Washington müdahale durumunda Taleban’a sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Afganistan’daki gelişmeler, Amerika’da Başkan Biden’a yönelik halk desteğini düşürdü. Kongre’den de Biden yönetimine eleştiriler var. ABD, AB ve 19 ülke Taleban’a kadın haklarını koruma çağrısı yaptı. ABD’de Corona vakaları tekrar artarken,...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 18 Ağustos


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