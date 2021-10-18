EKOTÜRK Stüdyo VOA 18 Ekim

Amerika eski dışişleri bakanı Colin Powell Covid-19’a bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Powell kanser tedavisi görmüş ve iki doz aşısını olmuştu. Amerikalı yetkililer tek dozluk Johnson and Johnson aşısının başlangıçta iki doz olması fikrine destek verdi. Avrupa Birliği 150’den fazla ülkeye 1 milyar dozdan fazla aşı ihraç ettiklerini açıkladı. Avrupa’da gaz ve elektrik krizinin ardından petrol fiyatları da artıyor. Ayrıntılar bugünkü Stüdyo VOA yayınımızda
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