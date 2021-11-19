EKOTÜRK Stüdyo VOA 18 Kasım

Başkan Joe Biden, 2016’dan bu yana ilk kez Kuzey Amerika liderleri zirvesinde Kanada Başbakanı ve Meksika Devlet Başkanı’yla bir araya geldi. 5 yıl sonra ilk kez düzenlenen zirvede gündemde göçmenlik, otomotiv sektörü ve ticaret konuları vardı. ABD’de Corona vakaları genelde düşse de yaklaşan tatil döneminde bazı eyaletlerde yeniden artışlar görülüyor. ABD yönetimi Pfizer şirketiyle 10 milyon kür Corona ilacı için anlaştı. Öte yandan ABD’de 5-11 yaş arası çocukların yüzde 10’u aşılandı....
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