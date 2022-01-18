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EKOTÜRK Stüdyo VOA 18 Ocak

18.01.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Senatosu oy kullanma hakkı tasarısını görüşüyor, ancak Demokrat üyelerce başlatılan bu girişimin Cumhuriyetçi üyelerin tamamen karşı çıkması nedeniyle sonuç vermesi beklemiyor. Rusya’yla Ukrayna krizi devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ukrayna’ya gideceği açıklandı. Bir grup Amerikalı senatör de Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky’yle bir araya geldi. Blinken Ukrayna’dan sonra Almanya’ya da gidecek. Almanya da Moskova’nın Ukrayna’ya saldırması halinde boru...


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