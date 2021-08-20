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EKOTÜRK Stüdyo VOA 19 Ağustos

20.08.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Kongre binasının hemen arkasında yer alan Kongre Kütüphanesi yakınlarında yaşanan bomba tehdidi, şüphelinin gözaltına alınmasıyla sona erdi. Kongre çevresinde alınan güvenlik önlemleri VOA genel merkezinin de bulunduğu çevre binalarda giriş-çıkışların bir süre yasaklanmasına yol açtı. ABD’nin Afganistan stratejisinin ayrıntıları belli oluyor, çekilmenin ve tahliyelerin ne zaman tamamlanabileceğine ilişkin yol haritası şekillenmeye başladı. Öte yandan çekilme sonrası Afganistan için...

EKOTÜRK Stüdyo VOA 19 Ağustos


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