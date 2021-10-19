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EKOTÜRK Stüdyo VOA 19 Ekim

19.10.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senato Dış İlişkiler Komisyonu, Başkan Joe Biden tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçisi görevine aday gösterilen eski senatör Jeff Flake’in adaylığını onayladı. Anket şirketi Gallup’un 50 ülkede yaptırdığın araştırmaya göre ABD’nin liderliğine onay Başkan Joe Biden döneminde toparlandı. ABD Dışişleri Bakanı Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi Başkanı ile İran’la nükleer müzakereleri görüştü. ABD eski başkanı Donald Trump 6 Ocak’taki Kongre baskınını soruşturan komisyona dava açtı. FDA’in...


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