EKOTÜRK Stüdyo VOA 19 Ekim

Senato Dış İlişkiler Komisyonu, Başkan Joe Biden tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçisi görevine aday gösterilen eski senatör Jeff Flake’in adaylığını onayladı. Anket şirketi Gallup’un 50 ülkede yaptırdığın araştırmaya göre ABD’nin liderliğine onay Başkan Joe Biden döneminde toparlandı. ABD Dışişleri Bakanı Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi Başkanı ile İran’la nükleer müzakereleri görüştü. ABD eski başkanı Donald Trump 6 Ocak’taki Kongre baskınını soruşturan komisyona dava açtı. FDA’in...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum