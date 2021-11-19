EKOTÜRK Stüdyo VOA 19 Kasım

ABD’de ilk kez başkanlık yetkileri bir kadına verildi. Washington’a yakın bir hastanede rutin sağlık kontrolundan geçen Başkan Joe Biden’ın yetkileri geçici bir süreliğine yardımcısı Kamala Harris’e devredildi. ABD Temsilciler Meclisi, Biden’ın iç siyasetinin temel taşlarından birini oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal altyapı paketini onayladı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Corona aşılarının takviye dozlarının tüm yetişkinlere yapılmasına onay verdi. Bu şekilde yaklaşan tatil dönemi...
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